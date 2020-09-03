14 тысяч детей стоит в очереди в детсады Костанайской области

В своем новом послании народу Казахстана Президент поручил решить проблему дефицита мест в детсадах страны до 2025 года. Только в Костанайской области в очереди в детсады стоит 14,5 тысяч детей. Областной акимат запустил в работу специальный план, который предусматривает открытие новых дошкольных организаций в течении ближайших пяти лет. Причем не только государственных, но и частных, размещая в них госзаказ, сообщает alau.kz

В своем новом обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из направлений работы обозначил рост социального благополучия граждан. Президент страны поднял вопрос обеспечения жильём. В Костанайской области в этом году объем строительных работ вырос на 14,3%. За 7 месяцев текущего года принято в эксплуатацию более 2 тысяч квартир. По итогам года планируется ввести еще свыше 4 тысяч квартир — это в новых микрорайонах «Аэропорт» и «Юбилейный». Кроме того, начато освоение новых микрорайонов «Кунай» и «Береке», где планируется построить 102 дома и выделить более 2 тысяч участков под индивидуальное жилищное строительство.

«Также Главой государства поручено Правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. Будущее страны — это молодежь. В связи с этим, Президент призывает молодых людей к переосмыслению трудовых ценностей. В нашей области проживает более 160 тысяч молодых людей или 20% от всего населения региона. На 1 августа 2020 года в органы занятости области за содействием в трудоустройстве обратилось — 15230 человек, из которых — 3880 человек или 25,5% — это молодежь»,- говорит заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

Отдельный блок Послания отведен сфере образования. По словам Президента, с января 2021 года будет увеличена заработная плата учителей на 25 %. Кроме того, главой государства поставлена задача к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, в том числе с привлечением частного бизнеса. На данный момент в Костанайской области охват детей от 3 до 6 лет составляет 99,8% от 1 года до 6 лет — примерно 80%, но при этом ещё 14,5 тыс. малышей нуждаются в местах в детсадах.

«Для решения проблемы дефицита мест разработан областной план до 2025 года, предусматривающий открытие более 50 дошкольных организаций разных форм собственности. В текущем году запланировано к открытию 12 дошкольных организаций и введение 1340 мест. На сегодня по факту открыто три детских сада общей мощностью 200 мест в районе Б. Майлина, в городах Костанай, Рудный. В областном центре и Сарыкольском районе за счет расширения действующих детских садов введено порядка 470 мест»,- заключил Марат Жундубаев.

Отдельным блоком в Послании стоит продолжение цифровизации в стране. Президентом поручено обеспечить детей из социально уязвимых семей компьютерной техникой и качественным интернетом. В Костанайской области для развития школьных цифровых ресурсов из правительственного резерва выделено 2,4 млрд тенге на приобретение более 15 тыс. единиц компьютерной техники, что позволит, по мнению чиновников, снизить показатель количества обучающихся в расчете на 1 компьютер по области с 7 до 4-х. Также завершена работа по подключению всех школ региона к высокоскоростному интернету, подчеркнул заместитель акима Костанайской области.

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