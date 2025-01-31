Почти 150 тысяч мужчин и женщин в Костанайской области никогда не состояли в браке. Согласно статистике последней переписи населения, 83 тысяч мужчин и 66 тысяч женщин в Костанайской области никогда не состояли в браке. А это около 23% от всего населения региона.

Если рассматривать ситуацию по географическому аспекту, то больше всего никогда не состоявших в браке людей проживают в Амангельдинском и Джангельдинском районах. Татьяна Крохина отметила, что население от 30 до 60 лет напротив, в большинстве случаев состоит в браке. В городском отделе регистрации гражданских актов рассказали, что в последние годы замечена тенденция того, что сейчас заключать браки не торопятся.

«За 2024 год в Костанае зарегистрировано 2050 официальных браков. из них 700 случаев, где молодоженам больше 35 лет. А с начала этого года заключили уже 120 браков, из низ 28, где люди старше 35-ти лет. В последние годы большинство пар приходят в возрасте 28-30 лет, а два года назад приходили в 23-25 лет», — говорит главный специалист Костанайского отдела регистрации гражданских актов Жаухар Атамбозова.

Специалисты отмечают, что возможно, это связано с тем, что мужчины и женщины хотят пожить, так сказать, для себя. А именно, больше путешествовать или посвящать все свое время учебе и образованию. Мы решили узнать у костанайцев, что они думают по этому поводу и какой возраст, по их мнению, самый оптимальный для создания семьи.

«Мужчинам, мне кажется, не раньше 30, а девушкам, 25 нормально. Мужчины, уже просто, к этому возрасту более осмысленно подходят, а девушки, девушкам проще, наверное».

«Мы, например, в 28 сына женили, что-то у него брак неудачный. Сейчас или девушки такие или что, не знаем. Мы, например, с дедом с 70-х годов, мы вот уже 54 года рука об руку. Все терпеть надо, я ей говорю — что такое? 30 лет уже должны определиться, уже должен быть ребеночек».

«Мне кажется это после 30. И эмоционально человек уже зрелый, и финансово уже какую-то имеет подушку, и образование, и работу.

«Надо в 25 лет! Когда еще молодые вот, и кровь, как говорится, с молоком. А так, чтоб семью построить, пораньше, конечно, чтоб и дети были, и все остальное».

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