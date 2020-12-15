Почти 184 тысячи жителей Костанайской области считаются незастрахованными в Фонде социального медстрахования. 57% из них — это люди работающие: индивидуальные предприниматели, самозанятые, но из-за отсутствия регулярности платежей статус у них считается «не застрахован». В этой статистике немало и тех, кто выехал из страны за рубеж, но они все еще считаются незастрахованными

С января по ноябрь 2020 года в фонд медстрахования от жителей Костанайской области, а это примерно от 351 тысяча человек, поступило почти 9,5 млрд тенге. Еще за более чем 400 тысяч костанайцев по 15 льготным категориям взносы в фонд оплатило государство. При этом, с лета текущего года, как отмечают специалисты, численность застрахованных граждан увеличилась на примерно 54 тыс. человек. Но при этом еще 184 тыс. жителей области все еще остаются вне системы ОСМС.



«Физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера — 2 274 человек; индивидуальные предприниматели 5 086 человек; плательщики ЕСП 45 141 , оплатившие ЕСП для получения социальной помощи 42500 тенге, наемные работники — 51 606 человек; самостоятельные плательщики — 612 человек,79 035 человек, которые не совершили ни одного платежа в течение года»,- говорит директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.



В числе 79 тыс. человек определенный процент приходится на граждан, выехавших на ПМЖ за рубеж, но они по-прежнему числятся в числе незастрахованных. Сейчас акиматы пытаются навести порядок в этой статистике. Что касается финансирования здравоохранения Костанайской области в 2020 году, то оно через фонд медстрахования составляет 56,5 млрд тенге, это без учета средств, выделенных на борьбу с Covid-19. Это на 39 процентов больше нежеле было в 2019 ом.



«Финансирование увеличилось по следующим видам медицинской помощи: по стационарозамещающей помощи в 2 раза; по скринингам в 3 раза; по высокотехнологичным медицинским услугам в 12 раз; по восстановительному лечению и медицинской реабилитации в 27 раз; по консультативно-диагностической помощи рост составил 7 раз. В том числе финансирование проведения КТ и МРТ составило 130 млн тенге, это в 3,2 раза более прошлого года. За 10 месяцев 2020 года медицинским организациям за оказание медуслуг населению выплачено 40 млрд 347 млн тенге, что составляет 72 % от плана»,-сказала Сауле Аймухамбетова.



В 2021 году финансирование медорганизаций Костанайской области составит 62,9 млрд тенге. Планируется дальнейшее расширение объемов медицинской помощи населению. В том числе приобретение дорогостоящих услуг, привлечение узких специалистов, приобретение аппаратов КТ и МРТ.



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