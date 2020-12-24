Почти два миллиона тенге заплатили костанайцы за нарушения в сфере религиозных отношений

В 2020 году сотрудниками управления по противодействию экстремизму Департамента полиции области выявлено 13 административных правонарушений в сфере религиозных отношений. Судом к адмответственности привлечено 9 лиц в виде штрафа на общую сумму более 1,9 млн. тенге (700 МРП). Из указанных фактов — 10 выявлено в сети Интернет.

Так, в сентябре т.г. оперативниками выявлен факт хранения экстремистской литературы в доме 59-летнего жителя Рудного. Данная литература запрещена для ввоза и распространения в нашей стране решением Актюбинского суда еще в 2012 году.

Помимо хранения литературы, рудничанин распространял экстремистские материалы в мессенджере «WhatsАpp». Согласно заключению религиоведческой экспертизы эти сообщения, направлены на оскорбление чувств верующих и возбуждение межрелигиозной розни.

Специализированный административный суд города Рудного признал гражданина «К» виновным. За совершенные правонарушения он должен выплатить штрафы в размере более 300 тысяч тенге. Решение суда вступило в законную силу.

По словам начальника УПЭ ДП области полковника полиции Ербола Дербисова, сторонники псевдорелигиозных организаций все чаще используют различные мессенжеры для распространения своих материалов. Вместе с тем, за распространение религиозных материалов законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Также полицейские напоминают, что согласно статье 9 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11.10.2011 года — распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, духовных (религиозных) организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы стационарных помещениях.

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