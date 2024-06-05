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Почти два миллиона тенге заплатит костанаец за размещение запрещённого контента

Фотография для новости Почти 2 миллиона тенге заплатит костанаец за размещение запрещённого контента

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

29-летний житель областного центра на своей странице в ВК размещал аудио и видео религиозного характера. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Этот факт в ходе мониторинга социальных сетей, выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.

«Согласно Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», размещение материалов религиозного содержания допускается только в культовых зданиях, духовных организациях, а также в специально определенных местными исполнительными органами местах. К тому же распространение таких материалов разрешается лишь после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы», — говорится в сообщении.

Предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности в отношении местного жителя было возбуждено административное производство.

«Правонарушителю уже назначен штраф в размере 50 МРП или 184600 тенге»,- рассказал исполняющий обязанности начальника Управления Сабит Ибраемов.

В ведомстве отметили, что с начала года выявлено 7 подобных фактов.

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