Почти 2 млрд тенге субсидий недополучили в прошлом году костанайские аграрии из-за цифровизации

Почти 2 млрд тенге субсидий недополучили в прошлом году костанайские сельхозтоваропроизводители. Причина, по оценке специалистов, внедрение цифровизации, когда все заявки на получение субсидий должны приниматься только в электронном формате через на специальном портале. Сегодня костанайские аграрии и животноводы просили Минхсельхоз внести изменения в работу «Qoldau», сообщает alau.kz

В Казахстане в прошлом году изменились правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных сельхозформированиями. Все заявки на получение субсидий должны приниматься только в электронном формате через личные кабинеты на портале «Qoldau». Но не все аграрии из Костанайской области смогли это сделать, о чем и рассказали на встрече с представителями Минсельхоза.

Фермер из Узункольского района Рустем Кучербаев не смог подать заявку на субсидирование покупки техники, а обозначенный по правилам срок — 3 года с момента покупки техники, все ближе.

«Разработчикам нужно вопрос задать, у нас не получается ничего сделать. А если мы в течении трех лет не получили субсидии, то деньги сгорели. Мы каждый раз сидим и день и ночь за компьютером, средства заканчиваются и ничего не работает»,- делится Рустем Кучербаев

Общий долг на декабрь 2019 года перед костанайскими сельхозтоваропроизводителями, по официальным данным управления сельского хозяйства, по невыплаченным деньгам, составлял 1,3 млрд тенге -это по инвестиционным субсидиям и 1,9 млрд тенге по гербицидам. Остатки по субсидиям, по словам первого заместителя акима Костанайской области, чиновники от сельского хозяйства посчитать не могут, потому что в«Qoldau» такой возможности нет.

«Мы говорим, что сегодня долгов нет, но опять таки о цифрах мы не знаем ,пока к нам не обратятся»,- сказал первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Костанайские бизнесмены считают, что из-за недоработанного электронного портала, они теряют возможность получить денежную помощь от государства. Директор хозяйства в Федоровском районе Юрий Малышко свой первый опыт работы с новой системой тоже назвал печальным. Из 50 млн инвестиционных субсидий, он пока не получил ничего. Но вопрос предствителю Минсельхоза он задает другой.

» По инвестсубсидированию стоит цифра в 25 процентов, не знаю откуда она, если есть перечень техники и стоимость субсидии. Два года назад я купил опрыскиватель- 43 млн тенге и получил 1 млн 600 тыс. субсидии, потому что в списке стоит 1.60, а 25 процентов — это 10 млн. Если назвали 25, то и обозначайте 25, а не от 0 до 25 процентов»,- сказал директор ТОО «Трояна» Юрий Малышко.

Сейчас, по словам Гауеза Нурмухамбетова, официально остался долг по гербицидам, выплата которого начнется в первые два месяца 2020 года. По данным же управления сельского хозяйства области, с 1 февраля сайт «Qoldau» вновь начнет прием заявок. Сельхозтоваропроизводители надеются, что в работу портала все же будут внесены обозначенными ими поправки.