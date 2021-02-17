Почти 200 000 тенге. В Костанайской области воспитателям частных детских садов увеличили зарплату

С января в Костанайскую область из республиканского бюджета начали поступать деньги для оплаты зарплат воспитателям частных детсадов, но только тех, в которых размещен государственных образовательный заказ. Таким образом, бизнесмены получили возможность увеличить зарплату своим сотрудникам. Причем, в некоторых организациях существенно, сообщает alau.kz

В этом году впервые регион начал получать ежемесячный целевой трансферт на повышение заработной платы педагогам частных дошкольных организаций. Но только в тех детсадах, где размещен государственный заказ.

«В январе 2021 года мы получили республиканские трансферты — это позволило повысить зарплату моим педагогам. Теперь все зависит от ставки, опыта, образования, на сколько именно не могу сказать, это большая помощь мои сотрудникам. Если первые годы молодые сотрудники, на 30 тысяч зарплата поднимется», — сообщила директор частного детского сада Карлыга Умарова.

Сумма трансферта будет меняться ежемесячно и зависеть от количества воспитанников, получивших услуги в детсадах в указанном месяце. Анар Алпысбаева работает в этом частном садике не больше двух лет. Сейчас у нее дежурная группа в 15 человек, но еще 15 детей находится на дистанционке, с ними девушка продолжает тоже работать, высылая на Whatsapp видеоуроки и занятия.

«Когда я только сюда пришла оклад 130 тысяч был. С января получаю уже 190 тысяч это ощутимо. Большую часть дня ребенок проводит с нами, мамы нам доверяют, мы и мамы, и воспитатели, и учителя в какой-то мере», — поделилась воспитатель Анар Алпысбаева.