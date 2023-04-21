Почти 21 миллион тенге в год уходит за образовательные платформы в Костанае

В 2020 году из-за пандемии школы опустели, учеников перевели на дистанционное обучение и появилась острая необходимость в ресурсах, которые помогли бы наладить образовательный процесс.

Сейчас все вернулось в привычное русло, однако от использования цифровых образовательных платформ откзываться не стали.

«Это у нас 36 школ. Из них 34 используют «Онлайн мектеп». Две школы — «Дарын онлайн». Каждый год мы заключаем договора с образовательными ресурсами. Стоимость одной подписки получается 580 тысяч, годовой», — объяснила руководитель отдела информатизации отдела образования Костаная Еркебулан Олжабаев.

Получается что только в Костанае за возможность пользоваться платформой в год из бюджета тратится почти 21 миллион тенге. Если говорить о масштабах области, то и вовсе выходит внушительная цифра более двухсот миллионов, так как школ четыре сотни. Однако, в управлении образования отмечают, затраты обоснованы, платформы полезны. Соглашаются с этим и учителя.

«Ученик заходит, там есть теория пошаговая, кстати, есть видеоматериалы. И соответственно для закрепления знаний есть тестовые задания. Также «Онлайн мектеп» дает и учителям поучаствовать в некоторых конкурсах и выложить свои уроки. Помимо своих уроков мы можем использовать уроки и других учителей. То есть в данном случае масштабность ресурсов очень огромная», — говорит учитель математики школы №23 Костаная Марат Есенгулов.

Ученики тоже привыкли к тому, что учиться можно и онлайн. И говорят, что образовательной платформой пользуются регулярно. Выручает платформа говорят педагоги, и зимой, когда занятия отменяют из-за гололеда, морозов или во время внештатных ситуаций. Как, например, 20 апреля в школе №23 ученики второй смены были переведены на дистанционку в связи с аварией на сетях Костанай-Су.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.