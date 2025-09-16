Вылечить зуб или вставить имплант за счет денег из ЕНПФ больше не получится. С 15 сентября казахстанцы лишены возможности на снятие излишков пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Такая мера, как пояснили в уполномоченном органе, которым является Отбасы банк, обоснована тем, что казахстанцы стали попадаться на мошенничестве и тратить эти деньги не по назначению.
Такую тенденцию заметили еще в прошлом году. Тогда, приняли решение изменить правила использования денег на лечение зубов. Однако, попытка иправить ситуацию оказалась тщетной.
«Продолжают многочисленные случаи именно нецелевого использования, поддел каких-то документов именно на лечение зубов. В связи с чем, банком было инициированы многочисленные совещания в министерстве и так далее и по итогу, с 15 сентября будут приостановлены операции по использованию денег ЕНПФ именно на лечение зубов», — объяснил начальник отдела развития АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.
Например, есть факты когда в одну и ту же клинику перечисляются деньги из разных городов. Или, зафиксировали факт, когда мужчина якобы установил себе 65 зубов на сумму больше чем 32 миллиона тенге. Другой клиент на лечение зубов потратил 24,7 млн тенге. Эта сумма была единоразово переведена в одну из стоматологических клиник. По таким фактам, отметил специалист, идут расследования. Он, также пояснил, что заявки, которые были направлены до 15, они до конца будут исполнены, а уже новые заявки с 15 сентября, они будут приостановлены.
В госбанке отметили, что все эти выявленные факты дискредитируют государственную программу по оказанию социальной поддержки населению и свидетельствуют о том, что в Казахстане налажен масштабный бизнес по нецелевому использованию пенсионных накоплений.
