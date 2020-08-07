Почти 27% жителей Костанайской области с 1 июля считаются незастрахованными

Почти 27 процентов жителей Костанайской области с 1 июля считаются незастрахованными в фонде медстрахования. Это значит, что получать в поликлиниках и больницах они смогут теперь не все медицинские услуги. Проблемы возникли даже у тех категорий граждан, за которых медстраховку оплачивает государство. Это педагоги и полицейские, сообщает alau.kz

1 июля закончился льготный период оказания медпомощи в системе Обязательного медстрахования без уплаты взносов. До этого момента все казахстанцы считались условно застрахованными, а это давало возможность самозанятым и неработающим гражданам получать медуслуги, не только входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но и из пакета ОСМС без уплаты взносов. Сейчас статистика печальна. По официальным данным, почти 243 тыс. человек не имеют статуса застрахованности.

«Почему 243 тыс, потому что восприняли льготный период, многие подумали, если был период до 1 июля, почему тогда и после 1 июля не будут принимать. С этой точки зрения переломить сознание свое и оплачивать эти суммы»,- сказала директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

Сегодня 15 категорий граждан в систему ОСМС входят автоматически — это пенсионеры, инвалиды, дети, неработающие беременные женщины, декретники, зарегистрированные безработные. Так же в это число входят наёмные работники, индивидуальные предприниматели и самостоятельные плательщики. Должны иметь статус и работники предприятий 29 категорий бизнеса, которые освобождены от уплаты взносов и отчислений до 1 октября.

«Их работники сейчас могут выпасть, в вязи с тем, что работодатели должен отработать с нашими информационными системами, внести всех ИИН, они выявятся как льготники до 1 октября»,- говорит Сауле Аймухамбетова.

Но пока не все бизнесмены это сделали. Из 35 тысяч человек в систему работодатели внесли лишь 6 процентов. Были случаи, продолжает собеседница, когда незастрахованными оказались и сотрудники правоохранительных органов. Хотя за них оплату в фонд вносит государство.

«Эту работу должны отделы кадров этих учреждений контролировать. Через свои министерства, есть меморандумы с Министерством здравоохранения, предоставлять два раза в месяц списки для актуализации»,- рассказала Сауле Аймухамбетова.

По словам Сауле Аймухамбетовой, есть проблемы и с педагогами, которые летом ушли в отпуска свыше 35 дней. Есть примеры, когда их нет в базе. Причина — бухгалтер, который некорректно оплатил платежи. К примеру, отправил все за один месяц, без разноски по периодам. Есть проблемы и по незастрахованным студентам, обучающимся на очке в зарубежных вузах. Их нет в списках местных студентов, но из-за пандемии, они находятся пока в Казахстане. В Фонде местрахования рекомендуют всем, у кого возникли подобные проблемы, обращаться за помощью через мобильное приложение Фонда — Qoldau-24/7.

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