Почти 287 000 казахстанцев стоят в очереди на жильё. К концу года список сократится лишь на 14 568 человек

В Казахстане в очередях на социальное жильё состоят 286 811 человек, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает informburo.kz

«Жильё арендное, без права выкупа, но зато выплачивать за него займы или кредиты людям не придётся. Только небольшую арендную плату, вполне посильную для людей с небольшими доходами. Областным акиматам на эти цели уже перечислено 22,6 млрд тенге. Регионы по графику идут хорошо, освоили 96,7% от этой суммы. 594 квартиры общей площадью 36,4 тысячи м2 по итогам первого полугодия уже введены в эксплуатацию», – рассказали в ведомстве.

Нуждающиеся в квартирах делятся на четыре категории. Самая крупная – социально уязвимые слои населения. Среди них в очереди сейчас состоят:

107 участников и инвалидов ВОВ;

59 050 детей-сирот;

46 378 инвалидов 1 и 2 групп;

4047 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ;

22 782 семей, воспитывающих детей-инвалидов;

17 600 пенсионеров по возрасту;

34 182 неполных семей;

1449 семей оралманов;

712 семей, где есть страдающие тяжёлыми формами заболеваний;

182 семей, лишившихся жилища в результате экологических бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

125 семей, где кормильцы погибли при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасании человеческой жизни и охране правопорядка;

115 ветеранов боевых действий на территории других государств.

Ещё одна категория – многодетные семьи. В очереди на жильё состоят 73 374 такие семьи. Среди молодёжи и работников бюджетной сферы в очереди 209 073 человека, ещё 2908 человек – казахстанцы, чьё единственное жилище признали аварийным.

В этом году из списка особо нуждающихся квартиры должны получить 14 568 семей. Для этого государство выделило 103,7 млрд тенге. Общая площадь жилья, которую введут в эксплуатацию должна составить 776,3 тысяч м2. Отмечается, что бюджет по четырём категориям распределятся отдельно, также раздельно ведётся контроль.

С 2017 по 2020 год в Казахстане получили жильё около 16 тысяч очередников из категории «социально уязвимые слои населения». В 2021 году для них построят 5583 квартир. Для этого из бюджета страны выделили 39,7 млрд тенге. К 1 июля сдали в эксплуатацию 344 квартиры. Годовой план по обеспечению квартирами этой категории выглядит так:

Акмолинская область – 285 квартир, 1,6 млрд тенге;

Актюбинская область – 365 квартир, 2,6 млрд тенге;

Алматинская область – 645 квартир, 3,2 млрд тенге;

Атырауская область – 291 квартир, 1,3 млрд тенге;

ВКО – 168 квартир, 1,9 млрд тенге;

Жамбылская область – 495 квартир, 2,9 млрд тенге;

ЗКО – 259 квартир, 2,5 млрд тенге;

Карагандинская область – 466 квартир, 3,1 млрд тенге;

Костанайская область – 393 квартир, 1,9 млрд тенге;

Кызылординская область – 232 квартир, 1,7 млрд тенге;

Мангистауская область – 124 квартир, 1,1 млрд тенге;

Павлодарская область – 263 квартир, 2,2 млрд тенге;

СКО – 189 квартир, 3,3 млрд тенге;

Туркестанская область – 470 квартир, 2,5 млрд тенге;

Шымкент – 428 квартир, 2,3 млрд тенге;

Алматы – 183 квартир, 1,8 млрд тенге;

Нур-Султан – 327 квартир, 3,8 млрд тенге.

Жильё для многодетных семей предоставляется через матерей. Право на получение квартир есть у награждённых подвесками «Алтын алка», «Кумис алка», орденами «Материнская слава» I и II степени, обладательницы звания «мать-героиня». В 2019-2020 годы жильё получили более 10,2 тысячи многодетных семей. В 2021 году выделили 42,4 млрд тенге на 5905 квартир. За первое полугодие квартиры выдали 250 семьям. Среди регионов количество квартир, которые будут построены для очередников этой категории в этом году, распределили таким образом:

Акмолинская область –131 квартира;

Актюбинская область – 360 квартир;

Алматинская область – 622 квартиры;

Атырауская область – 461;

ВКО область – 56 квартир;

Жамбылская область – 568 квартир;

ЗКО – 204 квартиры;

Карагандинская область – 209 квартир;

Костанайская область – 72 квартиры;

Кызылординская область – 805 квартир;

Мангистауская область – 181 квартира;

Павлодарская область –136 квартир;

СКО – 122 квартиры;

Туркестанская область – 826 квартир;

Шымкент – 588 квартир;

Алматы – 181 квартира;

Нур-Султан – 383 квартиры.

Более четырёх тысяч молодых специалистов обеспечили арендным жильём в 2019-2020 годы. В 2021 году этой категории предоставят 3080 квартир, для этого выделено 21,6 млрд тенге. В первом полугодии перечислили 2,5 млрд тенге, из которых 100% средств освоили. Молодёжные жилищные программы будут действовать до 2025 года. В этом году в Шымкенте сдадут 900 квартир, в Алматы – 1130 квартир, в Нур-Султане – 3080.

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