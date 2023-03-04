Почти 3,5 тысячи солдат получили кредитную отсрочку в связи со срочной службой

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев рассказал о реализации меморандума по кредитным каникулам для солдат срочной службы.

1 марта в Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. В Минобороны напомнили о том, кого могут освободить от призыва и какие преференции предусмотрены для срочников.

«На сегодняшний день уже 3400 военнослужащим срочной службы предоставлена отсрочка платежей по займам», – сказал Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК.

От призыва могут быть освобождены либо имеют право на отсрочку:

проходящие обучение;

состоящие в браке и имеющие детей;

занятые уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи;

педагоги;

врачи.

Представитель Минобороны напомнил, что с 1 марта 2023 года запущена проактивная услуга по предоставлению отсрочки и освобождения граждан от призыва на воинскую службу. Теперь государственную услугу по предоставлению сведений о статусе прохождения воинской службы граждане могут получить без единого документа.

«Благодаря информационно-аналитической системе SmartDataUkimet уже установлено более 500 тысяч призывников, имеющих право на отсрочку. С сегодняшнего дня эта категория граждан получает SMS-уведомления об отсрочке призыва. Цифровизация воинского учёта граждан позволяет решать многие вопросы дистанционно, исключая личный контакт», – добавил Дархан Ахмедиев.

Если же гражданин не получил уведомление, ему необходимо получить услугу через портал электронного правительства.

В декабре 2022 года Минобороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум по кредитным каникулам для солдат срочной службы. Собранные во время призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих солдат сразу направят в агентство. На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности.

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