Почти 3 миллиарда тенге выделено на ремонт дорог и дворовых территорий Костаная

При этом в списке есть проулки и улицы, где асфальта никогда не было. К слову, на сегодня 25% работ уже выполнено. Специалисты отдела ЖКХ отмечают, что ремонт идёт по графику, завершить планируют в сентябре.

В Костанае продолжается ремонт дорог и дворовых территорий. В этом году на работы было выделено почти 3 миллиарда тенге. По плану, средний ремонт должны провести на 15-ти улицах, при этом шесть из них уже отремонтировали. А ещё в списке ЖКХ есть улицы, где асфальта не было вообще.

«По среднему ремонту методом ресайклирования, где ремонты производим на грунтовых улицах. У нас план 24 улицы. На сегодняшний день мы уже 5 улиц отремонтировали. Молодежная в ж/м Дружба, проулки Баймагамбетова, у нас 41,43. Плеханова 29. По процентному соотношению, от общего объема на сегодняшний день уже 25-30% выполнено. Если такими темпами будем идти, то к концу сентября планируем завершить все ремонтные работы»,- говорит статист отдела ЖКХ Чингиз Омаров.

По словам Чингиза Омарова, отставаний от графика сейчас у подрядчиков нет. Например, ТОО «АБЗ плюс» свои работы планирует полностью завершить уже в июле. В ЖКХ так же отметили, что отключение газа в августе никак не отразится на ремонте дорог.

«Мы уже подготовились, у нас есть альтернатива. У нас два подрядчика ТОО «Ван» и ТОО «Арвис» они перейдут на альтернативный вид топлива. «Арвис» на дизельное, а «Ван» на жидкий газ. При отключение газа проблем по асфальтированию не будет»,- отмечает Омаров.

А на ремонт дворов в этом году было выделено 800 миллионов тенге. Привести в порядок намерены территории 60-ти многоэтажек, в 25-ти уже завершили. Работают каждый день, если этому не мешает погода. К примеру, как сегодня утром, дождь скорректировал график подрядчиков. Во дворе за домом культуры Мирас скоро появится новый асфальт, а стоянка для машин станет больше. Территория досталась ТОО «Арвис». Подрядная организация тут работает уже третью неделю, так как объем не маленький.

«Вот сейчас погодные условия и все мы не работаем. Дождь и мы ничего не делаем. А так по срокам думаю, что успеем. С жильцами бывают моменты разные. Кому-то, что-то не нравится, кого-то что-то не устраивает. К общему мнению стараемся приходить, с ПКСК работаем, это же текущий ремонт. Новые парковки делаем для жильцов, бывают иногда моменты с жильцами»,- говорит мастер ТОО «Арвис» Сергей Савин.

В целом, по словам Сергея Савина, на ремонт дворовых территорий уходит от 1 недели до трех. Здесь практически всё завершили, следующей точкой станет ремонт двора в 7 микрорайоне.

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