USD 462.77
EUR 501.04
RUB 6.73
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Почти 30 тысяч поддельных долларов изъято в Костанайской области

Почти 30 тысяч поддельных долларов изъято в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение на территории республики поддельной иностранной валюты в долларах США высокого качества изготовления.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну.

Следственным судом отношении 3 граждан Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты.

Из 30 000 ввезённых в нашу страну поддельных долларов, 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

АФМ предостерегает Граждан Республики Казахстан, а также гостей страны, о необходимости проявления бдительности при обменных операциях и осуществлять их только в специализированных пунктах и отделениях банков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Каким образом бюджетникам повысили зарплаты
Следующая новость

Увеличено количество квот на бесплатную процедуру ЭКО в Костанайской области