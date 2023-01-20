Почти 30 тысяч поддельных долларов изъято в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение на территории республики поддельной иностранной валюты в долларах США высокого качества изготовления.
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В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну.
Следственным судом отношении 3 граждан Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты.
Из 30 000 ввезённых в нашу страну поддельных долларов, 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.
АФМ предостерегает Граждан Республики Казахстан, а также гостей страны, о необходимости проявления бдительности при обменных операциях и осуществлять их только в специализированных пунктах и отделениях банков.