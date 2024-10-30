Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске, передает Polisia.kz.

За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них:

за совершение убийств – 9;

за причинение тяжкого вреда здоровью – 4;

за разбойные нападения – 5;

за грабежи – 7;

за наркопреступления – 19.

За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 14

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