Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске, передает Polisia.kz.
За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них:
- за совершение убийств – 9;
- за причинение тяжкого вреда здоровью – 4;
- за разбойные нападения – 5;
- за грабежи – 7;
- за наркопреступления – 19.
За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 14