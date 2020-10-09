Почти 300 млн тенге выделили костанайским медикам на надбавки за сентябрь

Более тысячи медиков, которые были задействованным в борьбе с COVID-19 в Костанайской области, в ближайшее время начнут получать положенные им надбавки к зарплате за сентябрь. Общая сумма доплат за месяц составила порядка 255 млн тенге. Их получат врачи скорой помощи, инфекционных отделений, мобильных бригад, лаборанты, работники фильтров и приемных покоев, сообщает alau.kz

Для выплаты надбавок медицинским работникам Костанайской области, которые участвуют в борьбе с ковид-19, из средств республиканского бюджета выделено 3 млрд 300 млн тенге. Всего, по данным костанайского филиала фонда медицинского страхования, с марта по август ими было выплачено надбавок на 2 млрд 600 млн тенге. Эти деньги дополнительно к заработной плате получили 11666 медработников.

«Надо отметить, что больше всего надбавок было выплачено медицинским работникам в июле 2020 года, когда был самый пик заболеваемости в Казахстане, тогда надбавки получили 3151 медицинский работник на сумму 868 млн тенге. В августе, когда начался спад заболеваемости, надбавки выплачены 3090 медработникам на сумму 752 млн тенге»,- говори заместитель директора КФ «Фонд медстрахования» Сауле Ержанова.

Напомним, что для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по коронавирусу, предусмотрены надбавки к заработной плате в зависимости от группы риска — это от 212 тыс. тенге до 850 тыс. тенге. Списки получателей этих надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах.

«В Костанайской области надбавки за сентябрь начислены и с сегодняшнего дня начнется выплата 1004 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, на сумму 255,5 млн тенге. По первой группе риска надбавки в сентябре получат 411 человек, работающих в инфекционных стационарах; по второй -107, это врачи скорой помощи и мобильных бригад»,- рассказала Сауле Ержанова.

По третьей категории в сентябре деньги получат 486 человек — это водители скорой помощи и мобильных бригад, лаборанты, осуществляющие забор анализов, работники фильтров, приемных покоев, блокпостов. По скорой помощи еще идет подсчет, но предварительно получат выплату около 370 человек на сумму около 90 млн тенге. Эти выплаты люди тоже, как говорят чиновники, получат в ближайшее время.

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