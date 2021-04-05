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Почти 4 тысячи кандасов вернулись в Казахстан за 3 месяца

фото total.kz

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С начала 2021 года 3 966 этнических казахов вернулись на родину и получили статус кандаса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что 75,6 процента прибывших в Казахстан в 2021 году кандасов являются выходцами из Узбекистана; 11,9 процента – из КНР; 5,8 процента – из Туркменистана; 3 процента – из Монголии; 3,6 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в:
  • Алматинской области (32,6 процента);
  • Туркестанской (16,5 процента);
  • Мангистауской (14,2 процента);
  • Шымкенте (12,0 процента);
  • Нур-Султане (5,4 процента).

«По состоянию на 1 апреля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9 процента. Также 24,1 процента человек моложе трудоспособного и 16 процентов – пенсионеры», — добавили в Минтруда.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулось порядка 1,74 миллиона этнических казахов.

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