Почти 4 тысячи кандасов вернулись в Казахстан за 3 месяца

С начала 2021 года 3 966 этнических казахов вернулись на родину и получили статус кандаса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что 75,6 процента прибывших в Казахстан в 2021 году кандасов являются выходцами из Узбекистана; 11,9 процента – из КНР; 5,8 процента – из Туркменистана; 3 процента – из Монголии; 3,6 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в:

Алматинской области (32,6 процента);

Туркестанской (16,5 процента);

Мангистауской (14,2 процента);

Шымкенте (12,0 процента);

Нур-Султане (5,4 процента).

«По состоянию на 1 апреля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9 процента. Также 24,1 процента человек моложе трудоспособного и 16 процентов – пенсионеры», — добавили в Минтруда.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулось порядка 1,74 миллиона этнических казахов.

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