Почти 4 тысячи кандасов вернулись в Казахстан за 3 месяца

фото total.kz
С начала 2021 года 3 966 этнических казахов вернулись на родину и получили статус кандаса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
Уточняется, что 75,6 процента прибывших в Казахстан в 2021 году кандасов являются выходцами из Узбекистана; 11,9 процента – из КНР; 5,8 процента – из Туркменистана; 3 процента – из Монголии; 3,6 процента – из других стран.
- Алматинской области (32,6 процента);
- Туркестанской (16,5 процента);
- Мангистауской (14,2 процента);
- Шымкенте (12,0 процента);
- Нур-Султане (5,4 процента).
«По состоянию на 1 апреля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9 процента. Также 24,1 процента человек моложе трудоспособного и 16 процентов – пенсионеры», — добавили в Минтруда.
Всего с 1991 года в Казахстан вернулось порядка 1,74 миллиона этнических казахов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области