Почти 400 семей в Костанайской области могут лишиться выплат по АСП

С января 2020 года почти 400 семей в Костанайской области могут лишиться выплат по адресной социальной помощи. Все потому, что в семье есть трудоспособные, но они не работают. Помимо этого трудоспособных получателей АСП станет еще больше, из-за сокращения периода по уходу за ребенком, передает alau.kz

В Костанайской области с начала года адресная социальная помощь была назначена почти 11 тысячам семей, почти на 5 млрд тенге. Всем получателям за ноябрь деньги были перечислены, сейчас началась выплата за декабрь. Но уже через пару недель в Казахстане начнет работать новая модель адресной соцпомощи.

«До января 2020 года АСП выплачивалась на каждого ребенка до 18 лет в размере черты бедности (20 789 тенге), а на взрослого члена семьи — как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности, то по новой модели АСП, социальная помощь будет оказываться всем членам семьи, включая детей, как разница между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности, установленной в размере 70% от прожиточного минимума», — рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

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Кроме этого, АСП будет оказываться ежеквартально с месяца обращения. Семья может лишиться пособия, если трудоспособный член семьи отказывается от предлагаемой работы.

«Таких у нас в области 361 семья, в основном это города Костанай и Рудный. Но тем не менее, каждый район, каждый руководитель должен знать. Уже сейчас надо заниматься вопросом о том, какие есть у них специальности. Если нет сегодня потребности в этих специальностях, то надо переобучаться их значит по программе Бастау Бизнес или по другим, которые есть», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Ожидается, что количество трудоспособного населения, а именно из числа получателей АСП увеличится более чем на 4 тысячи. Поскольку тем, кто получает это пособие, планируют сократить время нахождения по уходу за ребенком с 7 до 3 лет. Еще одно новшество — гарантированный соцпакет для получателей АСП с детьми, здесь предусмотрен набор продуктов и гигиенических средств. На это из республиканского бюджета уже выделено 249 млн.тенге.

«Хотелось бы отметить, что данные продуктовые наборы не будут предназначены для обеспечения ежедневного рациона питания, их цель компенсировать возможную нехватку витаминов. Семьи, имеющие детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, получающих среднее образование – в период соответствующего учебного года будут обеспечены горячим питанием, проездом в городском транспорте, и один раз в год школьной формой и учебными принадлежностями», — добавила Гульнар Абенова.

Медпомощь, включая стоматологическую, бесплатна до 18 лет. Также напомним, что помимо этого, с января 2020 года вводится специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей до 18 лет, а после достижения 18-летия с подтверждением обучения на очной форме. Пособие для многодетных не зависит от АСП, размер будет дифференцирован в зависимости от количества детей в семье от 42 500 до 73 375 тенге.