Почти 44 тысячи детей будут ходить в школу. В Костанае состоялось августовское совещание работников образования

26 августа состоялось августовское совещание работников образования Костанайской области «Стратегические ориентиры развития системы образования Костанайской области в условиях новой глобальной реальности» под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

В работе августовского совещания приняли участие в режиме ВКС акимы и заместители акимов районов и городов Костанайской области, руководители государственных органов, ректоры вузов, руководители отделов образования районов и городов, директора областных организаций, педагогическая и родительская общественность.

На сегодняшний день в регионе функционирует 490 школ с контингентом 109,1 тысяч школьников и 13 тысяч педагогов. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране образовательный процесс в новом учебном году организуется по нескольким направлениям. Определён перечень из 268 сельских малокомплектных школ с общим контингентом 15 тысяч учащихся для обучения в штатном режиме с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В остальных 222 школах с общим контингентом 94 тысяч учащихся учебный процесс будет организован дистанционно с функционированием дежурных классов в параллелях начальных классов. Для обучения в таком формате открывается около 2,5 тысяч групп с охватом 28,3 тысяч школьников, или 57% от общего числа учащихся младших классов. Для реализации соответствующих санитарных мер в школах, работающих в штатном режиме, из областного бюджета направлено 30,5 млн тенге.

Таким образом, из 109 тысяч учащихся области:

— 15 тысяч или 14%, детей планируют обучаться в штатном режиме,

— 28,3 тысяч или 26%, — в дежурных классах,

-65,7 тысяч или 60%, школьников планируют обучаться в дистанционном формате с использованием интернет-платформ и телевидения.

Продолжается масштабное строительство современных школ. Уже в сентябре этого года распахнет свои двери новая школа с государственным языком обучения на 320 мест в поселке Аманкарагай Аулиекольского района. До конца года будет завершено строительство школ на 1200 мест в мкр «Юбилейный» Костаная и на 320 мест с государственным языком в селе Карасу Карасуского района.

Кроме того, в рамках «Дорожной карты занятости» в городе Костанае началось строительство двух общежитий колледжей: Костанайского высшего медицинского колледжа управления здравоохранения мощностью 250 мест на сумму порядка 700 млн тенге со сроком завершения до конца текущего года и Костанайского колледжа автомобильного транспорта мощностью 500 мест на общую сумму 1,5 млрд тенге. Строительство планируется завершить в 2021 году.

Дистанционный формат обучения, заявленный в 1 четверти нового учебного года, требует более активного внедрения цифровизации в образовательный процесс. За последние три года в школах области открыто 66 IT-классов и 32 кабинета робототехники на общую сумму 340 млн тенге. В летний период произведен закуп 6 тысяч компьютеров на 1,4 млрд тенге. Свыше 15 тыс комплектов компьютерной техники также будет приобретено на сумму 2,4 млрд из правительственного резерва до 15 сентября . В текущем году на приобретение учебных материалов направлено около 1,2 млрд тенге.

Традиционно в рамках августовского совещания чествуются работники образования. В этом году высокими наградами отмечены около 300 педагогов. 7 из них станут обладателями нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», 8 работников образования будут награждены знаками «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Почетной грамоты Министерства образования и науки Республики Казахстан удостоены 58 педагогов области, а еще 41- благодарственного письма МОН РК. Кроме того, 155 работников сферы образования региона получат грамоты областного уровня.

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