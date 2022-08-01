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Почти 490 миллионов тенге вернут казахстанцам за отопление

timeskz.kz

Потребителям Казахстана вернут почти 490 миллионов тенге, переплаченных ими за отопление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики.

Как пояснили в комитете, завершилась работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, по всему Казахстану. Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год, то есть до конца 2022 года.

«Субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо, в случае невозможности установления местонахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией.

За прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета, на общую сумму 489 миллионов 950,2 тысячи тенге с учетом НДС«, — сообщили в комитете.

В разрезе по регионам это выглядит так:

  • по Алматы – 40,9 миллиона тенге;
  • по Нур-Султану – 1,7 миллиона тенге;
  • по Шымкенту – 27,7 миллиона тенге;
  • по Алматинской области – 9,3 миллиона тенге;
  • по Акмолинской области – 20,3 миллиона тенге;
  • по Атырауской области – 8,2 миллиона тенге;
  • по Актюбинской области – 20,1 миллиона тенге;
  • по Восточно-Казахстанской области – 186,2 миллиона тенге;
  • по Жамбылской области – 16,5 миллиона тенге;
  • по Западно-Казахстанской области – 786,6 тысячи тенге;
  • по Карагандинской области – 81,3 миллиона тенге;
  • по Костанайской области – 4,4 миллиона тенге;
  • по Кызылординской области – 38,8 миллиона тенге;
  • по Павлодарской области – 3,1 миллиона тенге;
  • по Северо-Казахстанской области – 26,6 миллиона тенге;
  • по Туркестанской области – 3,5 миллиона тенге.

В комитете пояснили, что для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

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