К апрелю накопления за счет нового пенсионного взноса есть уже почти у 5 млн казахстанцев. Это значит, что они в будущем смогут получать новую выплату из ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.

С прошлого года в Казахстане действует обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Уплачивается он за счет собственных средств компании за работников, рожденных после 1 января 1975 года.

Сначала его размер составлял 1,5% от зарплаты сотрудника, а теперь – 2,5%. К 2028 году ставка будет доведена до 5%.

Стоит отметить, что компании все активнее начинают платить эти взносы. Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля 2025 года казахстанские работодатели перечислили за своих работников уже 329,1 млрд тенге. Взносы поступили за 4,9 млн граждан.

Буквально это означает, что уже почти 5 млн казахстанцев получили право в будущем оформить дополнительные пенсионные выплаты за счет ОПВР. Стоит отметить, что со временем доля охваченного новым взносом населения будет увеличиваться.

@Автор: Илья Манаев

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