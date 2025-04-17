К апрелю накопления за счет нового пенсионного взноса есть уже почти у 5 млн казахстанцев. Это значит, что они в будущем смогут получать новую выплату из ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.

С прошлого года в Казахстане действует обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Уплачивается он за счет собственных средств компании за работников, рожденных после 1 января 1975 года.

Сначала его размер составлял 1,5% от зарплаты сотрудника, а теперь – 2,5%. К 2028 году ставка будет доведена до 5%.

Стоит отметить, что компании все активнее начинают платить эти взносы. Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля 2025 года казахстанские работодатели перечислили за своих работников уже 329,1 млрд тенге. Взносы поступили за 4,9 млн граждан.

Буквально это означает, что уже почти 5 млн казахстанцев получили право в будущем оформить дополнительные пенсионные выплаты за счет ОПВР. Стоит отметить, что со временем доля охваченного новым взносом населения будет увеличиваться.

Напомним, обязательный пенсионный взнос работодателя был введен для создания альтернативы солидарной части государственной пенсии, которая положена только гражданам с трудовым стажем до 1998 года.

У будущих пенсионеров такого стажа уже не будет, поэтому ОПВР для них станет заменой постепенно исчезающей выплаты. При этом у взносов есть свои нюансы:

они не поступают на индивидуальные счета – в отличие от всех остальных взносов, ОПВР зачисляются на условные счета вкладчиков и не являются собственностью работника;

они не наследуются, как все остальные пенсионные накопления – их нельзя изъять или использовать на улучшение жилищных условий;

выплаты за счет них будут пожизненными – обычная выплата из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) прекращается, когда деньги на счете заканчиваются.

Напомним, ранее эксперты предположили, что ОПВР отразится на деятельности всех частных предприятий и может привести к увеличению числа казахстанцев, которые получают зарплату «в конвертах».

Отметим, что граждане, рожденные до 1975 года не только не охватываются новым пенсионным взносом, но также лишаются права на будущие выплаты за счет них. Они будут положены только тем, за кого платили ОПВР минимум пять лет.

@Автор: Илья Манаев

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