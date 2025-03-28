О двух фактах мошенничества, причинивших значительный ущерб потерпевшим, рассказали 28 марта в полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В первом случае с депозита женщины на счета неизвестных незаконно перевели 28 430 000 тенге.

«В ходе служебной командировки в город Астану были задержаны трое подозреваемых: двое – жители города Актау, один – из Карагандинской области. В ходе следствия установлено, что на их счета поступили денежные средства потерпевшей», – сообщили в полиции.

Организатор преступления – житель города Актау – скрывался, но его нашли и водворили в изолятор временного содержания.

Во втором случае с карты другой женщины украли 20 млн тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства поступили на счета двух жителей города Усть-Каменогорска. Они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – рассказали в ДП Мангистауской области.

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