USD 498.25 EUR 537.16 RUB 5.96

Почти 50 млн тенге «разлетелись» по городам со счетов двух казахстанок

— Сегодня, 11:13
Изображение для новости: Почти 50 млн тенге «разлетелись» по городам со счетов двух казахстанок

pixabay.com

О двух фактах мошенничества, причинивших значительный ущерб потерпевшим, рассказали 28 марта в полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В первом случае с депозита женщины на счета неизвестных незаконно перевели 28 430 000 тенге.

«В ходе служебной командировки в город Астану были задержаны трое подозреваемых: двое – жители города Актау, один – из Карагандинской области. В ходе следствия установлено, что на их счета поступили денежные средства потерпевшей», – сообщили в полиции.

Организатор преступления – житель города Актау – скрывался, но его нашли и водворили в изолятор временного содержания.

Во втором случае с карты другой женщины украли 20 млн тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства поступили на счета двух жителей города Усть-Каменогорска. Они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – рассказали в ДП Мангистауской области.



Теги:

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.