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Почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз

Фотография для новости Почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз 18-летнего парня

pixabay.com

Рассылка напугала жителей Актобе. Из-за этого 49 тысяч школьников не пошли в школу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Низкое количество учеников отмечается сегодня, 26 января в школах Актобе. Из 57 924 детей, обучающихся в первую смену, на уроки утром пришли лишь 8 558 человек. Как уточнили в отделе образования, это 15 процентов от общего числа учащихся.  Родители не пустили в школу детей из-за появившейся ранее рассылки, в которой сообщалось, что 26 января в школах города якобы произойдет массовое убийство.

Полицейские и глава области Асхат Шахаров обратились к жителям региона и просили не верить фейковой информации. Несмотря на это люди посчитали, что повод для беспокойства все же есть. Для тех, кто не поддался панике и, как обычно, отправился утром на занятия, уроки проводятся в штатном режиме, сообщили чиновники.

«Оперативная обстановка в Актобе стабильная, поводов для беспокойства нет. Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования.

Просим граждан не поддаваться на провокации и верить только официальной информации», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Отметим, что аналогичные фейковые сообщения ранее появлялись в России. По данным СМИ, 21 января похожий Telegram-канал угрожал жителям Саратова.

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