Почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз

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Рассылка напугала жителей Актобе. Из-за этого 49 тысяч школьников не пошли в школу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Низкое количество учеников отмечается сегодня, 26 января в школах Актобе. Из 57 924 детей, обучающихся в первую смену, на уроки утром пришли лишь 8 558 человек. Как уточнили в отделе образования, это 15 процентов от общего числа учащихся. Родители не пустили в школу детей из-за появившейся ранее рассылки, в которой сообщалось, что 26 января в школах города якобы произойдет массовое убийство.
«Оперативная обстановка в Актобе стабильная, поводов для беспокойства нет. Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования.
Просим граждан не поддаваться на провокации и верить только официальной информации», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Отметим, что аналогичные фейковые сообщения ранее появлялись в России. По данным СМИ, 21 января похожий Telegram-канал угрожал жителям Саратова.