Почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз

«Оперативная обстановка в Актобе стабильная, поводов для беспокойства нет. Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования.

Просим граждан не поддаваться на провокации и верить только официальной информации», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Отметим, что аналогичные фейковые сообщения ранее появлялись в России. По данным СМИ, 21 января похожий Telegram-канал угрожал жителям Саратова.