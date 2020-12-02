Почти 500 млн тенге задолжали костанайцы за тепло и воду

Почти 500 млн тенге в этом году задолжали костанайцы за тепло и воду. Коммунальные предприятия города продолжают работу по взыскиванию долгов, но теперь все чаще привлекают к этому частных судебных исполнителей. Костанайцев призывают не накапливать долги. Ведь если дело доходит до судоисполнителей, то придется оплачивать не только долг по коммуслугам, но и другие затраты, передает alau.kz

Коммунальные предприятия областного центра продолжают борьбу с должниками. Сейчас задолженность костанайцев перед Костанай-су составляет более 57 млн тенге. Это чуть больше 9 тысяч физических и юридических лиц, которые не оплачивали счета свыше двух месяцев. Сначала предприятие пытается самостоятельно взыскать долг.

«Это автодозвон и обзвон задолжников сотрудниками абонентского отдела направлено порядка 5000 уведомлений об отключении абонентов от услуг водоснабжения и водоотведения с указанием срока погашения имеющейся задолженности. Проводятся также нами рейды. С начала года нами проведено порядка 100 рейдов», — рассказала начальник абонентского отдела ГКП «Костанай-Су» Саулеш Раисова.

Во время рейдов следует отключение воды и канализации у должников. Таких случаев сначала года было 11. Но не всегда контролеры могут попасть в квартиру к должнику и отключить доступ к услугам. В целом в Костанай-су указывают, что ситуация с задолженностью населения примерно такая же как в прошлом году. А вот в КТЭК отмечают небольшое снижение.

«Дебиторская задолженность населения перед государственным коммунальным предприятием Костанайская теплоэнергетическая компания на 1 ноября 2020 года составляет 416,7 млн тенге. Стоит отметить, что это ниже уровня прошлого года за аналогичный период примерно на 6,3 процента», — указала пресс-секретарь ГКП «КТЭК» Салтанат Касенова.

Меры к должникам здесь применяют такие же, как и в горводоканале. Естественно, что в Костанай-су, что в КТЭК даже отключение услуг не всегда помогает. Тогда к работе с должниками подключаются частные судебные исполнители. Уже они, могут ограничить выезд костанайцев за границу, наложить арест на имущество. Кстати, специалисты отмечают, что как только дело доходит до таких мер, то человек в кратчайшие сроки находит деньги на погашение долга.

«И газ, и вода, и тепло, то есть все эти коммунальные службы, в случае если человек имеет договор, имеет имущество и не оплачивает то вправе обратиться в суд. Сейчас в связи с изменением закона у нас уже идут нотариальные исполнительские надписи. Данные документы поступают судебным исполнителям», — пояснила руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Несибели Басенова.

Коммунальными предприятиями КТЭК и Костанай — су в этом году подано нотариусам около 2500 дел на десятки миллионов тенге. Костанайцев призывают не доводить дело до передачи нотариусам, ведь тогда должнику придется погашать не только свой долг за коммуслуги, но и оплачивать расходы нотариуса и частного судебного исполнителя. Таким образом, при долге в 5 тысяч тенге, оплатить в итоге придется более 10000 тысяч тенге.

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