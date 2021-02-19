Почти 500 нарушений ПДД выявлено полицейскими Костанайской области за первый день операции «Безопасная дорога»

Снизить количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. Таковы основные задачи проведения республиканской операции «Безопасная дорога».
В ней участвуют сотрудники всех заинтересованных госорганов: инспекторы транспортного контроля, МЧС, дорожных служб, и конечно полиции. За первый день операции было выявлено 485 нарушений правил автомобилистами. Также к ответственности привлечено 83 пешехода.
«Выявлено 12 водителей в сотоянии алкогольного опьянения. Один из ярких примеров хочу отметить. В селе Амантогай Амангельдинского района, 17-ого февраля был задержан водитель управляющий транспортным средством в состоянии опьянения средней степени, который управлял данным транспортом будучи лишенным права управления», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.
Против нарушителя возбудили уголовное дело. Без прав, кстати, сели за руль ещё 4 человека. Среди других нарушений по количеству лидирует непристегнутый ремень безопасности, — почти 80 случаев. 37 водителей привлечены за разговор по телефону во время управления. 27 человек нарушили правила маневрирования, 21 превысил скорость, 13 не пропустили пешеходов. Для обеспечения безопасности дорожного движения, на загородных автодорогах усилена плотность полицейских нарядов.
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