Почти 500 нарушений ПДД выявлено полицейскими Костанайской области за первый день операции «Безопасная дорога»

Снизить количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. Таковы основные задачи проведения республиканской операции «Безопасная дорога».

В ней участвуют сотрудники всех заинтересованных госорганов: инспекторы транспортного контроля, МЧС, дорожных служб, и конечно полиции. За первый день операции было выявлено 485 нарушений правил автомобилистами. Также к ответственности привлечено 83 пешехода.

«Выявлено 12 водителей в сотоянии алкогольного опьянения. Один из ярких примеров хочу отметить. В селе Амантогай Амангельдинского района, 17-ого февраля был задержан водитель управляющий транспортным средством в состоянии опьянения средней степени, который управлял данным транспортом будучи лишенным права управления», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.