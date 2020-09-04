Почти 500 несанкционированных свалок выявили с помощью геопортала в Костанайской области

За эти полгода в Костанайской области с помощью космического монотринга была выявлено 461 несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Почти 90 процентов из них уже ликвидированы, идут работы по ликвидации 8-ми оставшихся. Уменьшить количество таких свалок могло бы увеличение числа предприятий по переработке такого мусора, но в регионе их работает всего 6, сообщает alau.kz

На территории Костанайской области ежегодно образуется порядка 250-300 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Этот объем размещается на 266 полигонах. Но оказывается, этого количества площадок для мусора не хватает, и ежегодно управление природных ресурсов и регулирования природопользования выявляет сотни несанкционированных свалок. С помощью геопортала в этом году чиновники провели космический мониторинг административных территорий населенных пунктов, расположенных лишь в 50 километрах от Костаная и 40 километрах от Лисаковска. Итог неутешительный.



«Таким образом, в 2020 году на территориях 3 городов выявлена 461 несанкционированная свалка ТБО. Вопрос обеспечения ликвидации несанкционированная свалок закреплен протокольным поручением акима Костанайской области. В результате проведенной работы акиматами указанных районов и городов ликвидировано 434 несанкционированных свалок, 19 не подтвердились, как несанкционированные свалки, так как данные участки являются официальными полигонами ТБО, в связи, с чем их ликвидация не требуется, ведутся работы по ликвидации оставшихся 8 участков»,- сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Амангельды Исмаилов.

Сократить количество свалок могло бы увеличение числа предприятий по переработке отходов. Их у нас всего 6. Они выпускают георешетки, геотекстиль, геокомпозит, геокаркасы, трубы полиэтиленовые газовые и водопроводные, брусчатку, люки смотровых колодцев и шлакоблоки. В сборе сырья, как отмечают чиновники, бизнесменам помогают акиматы: определяются и предоставляются площадки для установки спецконтейнеров, их, кстати, по области уже больше 1,5 тыс. Ещё выделяют земельные участки под организацию пунктов приема вторсырья и мусоросортировочных площадок.



«В целях достижения вышеуказанных показателей реализуются мероприятия Дорожной карты по управлению отходами и Комплекса мер по современной утилизации и переработке ТБО с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.В текущем году планируется доведение доли утилизации и переработки ТБО до 10,5 % ,по сравнению с 2017 годом показатель увеличен в 6 раз, долю объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам до 50%»,- пояснил Амангельды Исмаилов.



Но при этом пока, отмечают чиновники, сортировка отходов на полигонах твердых бытовых отходов в регионе идет лишь в 26-ти населенных пунктах. Кстати, областного центра в этом списке нет. Зато присутствует Лисаковск, Рудный, Житикара, Амангельдинский и Наурзумский районы.



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