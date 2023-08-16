Почти 5000 маленьких костанайцев ждут своей очереди в детский сад

Недостаток мест в детских садах. Особенно актуальна тема для жителей новых микрорайонов — Аэропорт и Юбилейный. Детских садов тут нет совсем.

Поэтому надеяться на свободное место родителям не приходится, они возят детей в детские сады, расположенные в других районах города. К строительству дошкольной организации в этом году приступили в Аэропорту, один сад начали строить и в микрорайоне Юбилейный. В перспективе есть и второй.

«Второй детский сад находится в частных руках. Не сад, а территория. Сегодня мы с вами договорились, необходимость большая. Мы заберем под город и будем там строить детский сад государственный. Изъятием пойдем, но будем строить второй», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Как отметил Марат Жундубаев, в Кунае также необходимо построить детский сад уже сейчас, несмотря на то, что микрорайон только начал заселяться. Однако, даже когда все запланированные сады будут построены, дефицит мест не исчезнет. Исправить ситуацию может помочь частный бизнес, считают в отделе образования.

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