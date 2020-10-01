Почти 6 млрд тенге выделено на борьбу с коронавирусом Костанайской области

В Костанайской области на борьбу с коронавирусом и пневмонией направлено ФСМС 5 млрд 800 млн тенге. Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности.

«Внесены изменения в пакеты ГОБМП и ОСМС, которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. Ими предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19. Они будут оказываться всем казахстанцам, вне зависимости от статуса застрахованности» — отметила директор Костанайского филиала Сауле Аймухамбетова.

Таким образом, эти изменения позволят сохранить принцип доступности медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, вне зависимости от статуса застрахованности. Это является особенно актуальным в преддверии возможной вспышки инфекции в осенний период.

На данный момент со стороны Фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией в Костанайской области предусмотрено более 5 млрд 800 млн тенге. В том числе на лечение пациентов с коронавирусом – 1 млрд 860 млн. тенге, на надбавки медицинским работникам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях – 3 млрд 309 млн тенге, на ПЦР-исследование на стационарном уровне – 126 млн тенге, на оказание услуги стационар на дому – 18 млн. тенге, на ПЦР исследование на амбулаторном уровне – 365 млн тенге, на работу мобильных бригад –122 млн тенге. С марта по июль Фондом оплачено лечение, ПЦР-тестирование и работа мобильных бригад на сумму 146 млн тенге. В том числе было проведено около 10 тысяч ПЦР тестов на сумму 114 млн тенге.

На госпитализацию в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 987 млн тенге. Созданные мобильные бригады в течение июля провели 5706 выездов на дом. До конца года предусмотрено проведение более 38 тысяч ПЦР-исследований пациентов на коронавирус, в том числе в стационарах более 9 тысяч, на амбулаторном – около 29 тысяч тестов.

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