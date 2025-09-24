Фото в редакцию прислала читательница. В полиции сообщили, что водитель нарушил ПДД.

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области установлен водитель авто.

«38-летний водитель автомобиля Geely привлечён к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки на проезжей части. Санкцией за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 15 МРП, что составляет 58 980 тенге», — говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области.

Напомним, на днях из-за неправильной парковки был оштрафован водитель, который заехал на тротуар возле школы-лицея №2.

