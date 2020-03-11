Почти 60 тысяч медицинских масок не будут доставлены в Костанайскую область

В Костанайской области активно готовятся к возможному появлению коронавируса. В регионе уже развернуты дополнительные койки на базе нескольких медучреждений. А правительством страны были выделены дополнительные деньги на закуп лекарств и медизделий для борьбы с вирусом. Большая их часть же доставлена в область. Правда, с поставкой 60 тысяч медицинских масок возникли проблемы. Поставщик отказался от доставки, передает alau.kz

Накануне, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил о том, что первый случай коронавируса может быть зарегистрирован в Казахстане уже на этой неделе. Поэтому в Костанайской области продолжается подготовка к возможному появлению опасного вируса. Создан оперативный штаб, развернуты дополнительные 368 коек на базе медучреждений, закупаются лекарства.

«На случай поступления лиц с подозрением на инфекцию дополнительно развернут коечный фонд. Для обсервации больных определен корпус отделения Областного противотуберкулезного диспансера на 100 коек. Развернут провизорный стационар на базе отдельного здания Центра психического здоровья в г.Тобыл на 60 коек», — рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Анжела Бексултанова.

А вот для госпитализации больных определено инфекционное отделение областной больницы, там готовы 20 коек. Напомним, что сейчас одна жительница Рудного находится на карантине. Она прибыла из Китая. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. По словам Анжелы Бексултановой, коронавируса у женщины нет.

«В принципе она находится там уже 10 дней. По истечению 14 дней мы будем выписывать ее», — добавила Анжела Бексултанова.

Что касается лекарств, то правительством в нашу область было направлено 35,7 млн. тенге для закупа 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В облздраве указывают, что большая часть медизделий — противовирусные препараты, антибиотики, перчатки уже закуплены и доставлены в область.

«За исключением масок респираторного типа в количестве 51 975 ед. на 10,5 млн. тенге, в связи с отказом поставщика от поставки. Основание отказа — письмо от Единого дистрибьютора. По оставшимся 10 позициям(на 17 млн. тенге) проводятся процедуры закупа», — указала Анжела Бексултанова.

Как известно в область были доставлены из резерва правительства 100 тысяч медицинских масок и столько же перчаток. Но все они предназначены для медорганизаций области. Анжела Бексултанова пояснила, что по частным организациям, то есть аптекам они ничего сказать не могут. Лишь то, что проводится мониторинг и по их информации, остаток масок в аптеках составляет 209 тысяч. Костанайцев тем временем призывают не создавать ажиотаж вокруг них.

«Маска защищает человека ну реально 2-3 часа. Такого конкретного, чтобы каждый человек носил маску с целью защиты от коронавируса нет. Каждый человек должен понимать, если ты болен то защити других, если ты здоров зачем маску носить?», считает Анжела Бексултанова.

В облздраве также указали, что разработано 2 плана действий при регистрации коронавирусной инфекции. План А — в случае регистрации от 1 до 5 случаев и до 100 человек контактных, и план В — в случае регистрации от 6 до 50 случаев и от 100 до 2,5 тыс. контактных.

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