Почти 63 тысячи человек оплатили ЕСП в Костанайской области

Всего за месяц количество плательщиков Единого совокупного платежа в Костанайской области выросло в 15 раз и составило 63 тысяч человек. Хотя только в марте ЕСП заплатили лишь чуть больше 4 тысяч жителей области. Такой резкий рост эксперты связали с возможностью заплативших ЕСП получить помощь от государства в 42,5 тысяч тенге, сообщает alau.kz

В связи с введением в стране чрезвычайного положения, до 1 июля продлено право незастрахованных казахстанцев получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Хотя изначально полное внедрение медстрахования в стране планировалось уже 1 апреля. Причем ряду предпринимателей в Казахстане дали отсрочку на все налоговый и социальные выплаты, в том числе и по медстраховке.

«Предоставлена отсрочка до 1 июня для СМБ, те кто не вошел в перечень постановлений, которые освобождены от налогов, нулевая ставка до 1 октября. Будут вправе только до 1 числа , но после нужно погасить задолженность»,- говорит директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

Несмотря на это, за время ЧП фонд медстрахования пополнился на восемьсот миллионов тенге. Это с выплатами с января по апрель включительно. Хотя в прошлом году за этот период было заплачено в фонд костанайцами — работодателями порядка 300 млн тенге. Как отмечает руководитель костанайской филиала Фонда медстрахования Сауле Аймухамбетова, такое увеличение напрямую связано с ростом плательщиков Единого совокупного платежа. В марте ЕСП в Костанайской области уплатили 4199 человек, а в апреле уже 62 459. Увеличение в 15 раз напрямую связано с тем, что для того, чтобы получить выплату 42500 на время ЧП, некоторым людям необходимо было уплатить ЕСП.

«Было поручение, главы государства о том, чтобы отслеживать плательщиков ЕСП, то есть, чтобы плательщики не уходили в тень и платили дальше, тем более они оплачивали один платеж сразу в несколько фондов»,- сообщила Сауле Аймухамбетова.

Но при этом, большой процент в общем поступлении денег в копилку фонда медстрахования новые плательщики ЕСП не дают. Почти 63 тысячи человек в общей сложности заплатили за страховку 48 млн тенге, это лишь 6 процентов от всей суммы поступлений за эти 4 месяца. Не забываем, что за 430 тыс. человек в Костанайской области исправно платит государство — это дети, пенсионеры, инвалиды, заключенные, военнослужащие, полицейские. Оставшиеся деньги — это средства от работодателей, самих работников, индивидуальных предпринимателей.

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