В Костанайской области более двух тысяч жилых домов, где проживают свыше 7,5 тысячи человек, расположены в зонах возможного подтопления. Речь идёт почти о сотне населённых пунктов региона. Подготовка к паводковому периоду ведётся в круглогодичном режиме.

Что уже сделано для защиты населённых пунктов

Как сообщили в ДЧС области на специальном брифинге, выполнено 88 противопаводковых мероприятий. Возведены и укреплены 32 защитных вала общей протяжённостью почти 54 километра.

Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос Ахметов сообщил, что проведено 1,8 километра берегоукрепления реки Тобол. На дорогах республиканского, областного и районного значения очищено более двух тысяч водопропускных сооружений и 78 километров ливневой канализации, установлено 38 дополнительных труб на 13 участках.

Взрывные работы и мониторинг

Для предотвращения ледяных заторов определены объёмы и места проведения взрывных работ — планируется раздробить свыше 213 тысяч кубометров льда. На эти цели выделено 209 миллионов тенге.

Дополнительно 119 миллионов тенге предусмотрены на авиаоблёт территории области для постоянного мониторинга паводковой обстановки.

Резервы и готовность сил

Для ликвидации возможных последствий сформированы запасы горюче-смазочных материалов, более 5,5 тысячи тонн инертных материалов и 264 тысячи мешков. Заключены 165 договоров на поставку и организацию питания.

Для временного размещения пострадавших подготовлен 111 пункт вместимостью до 12 тысяч человек. В чрезвычайный резерв и резерв на неотложные затраты акиматами заложено почти 4 миллиарда тенге.

Мобильные группировки направят в уязвимые районы

Областная группировка сил и средств насчитывает 2 297 человек, 415 единиц техники, 76 плавсредств и 625 мотопомп. Девять мобильных подразделений при необходимости будут передислоцированы в Аркалык, Джангельдинский, Амангельдинский, Карасуский, Аулиекольский, Наурзумский, Сарыкольский и Алтынсаринский районы.

В ДЧС подчёркивают: подготовка к паводковому периоду продолжается, ситуация находится на постоянном контроле.

