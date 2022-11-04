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Почти 80 тысяч долларов отдала казахстанка мошенникам

Интернет-мошенники обманули 55-летнюю алматинку и убедили ее отдать им порядка 80 тысяч долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В преступные сети группы мошенников попала гражданка К. 1967 года рождения. Оказалось, что женщина почти неделю выполняла требования преступников, будучи уверенной в том, что они пытаются обезопасить ее личные сбережения.

«Установлено, что злоумышленники позвонили своей жертве на мобильный телефон 21 октября. Один из них представился сотрудником банка, другой — полицейским. Оба сообщили, что ее счет подвергся атаке со стороны неизвестных, и предложили сохранить деньги путем нарочной их передачи «специалисту банка» для дальнейшего внесения на «безопасный счет». Тогда женщина передала незнакомцу 74 тысячи 707 долларов и 1 миллион 337 тысяч тенге. На следующей день гражданке К. снова позвонили «банкиры» и убедили оформить кредит на сумму 2 миллиона тенге. Женщина выполнила и это требование злоумышленников. Лишь 1 ноября она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию», – проинформировал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190, части 4, пункту 2 УК РК. Была создана следственно-оперативная группа.

«В результате принятых мер задержаны трое: гражданин С. 1998 года рождения, гражданин А. 1996 года рождения и гражданин РФ С. 1995 года рождения. В съемном офисе подозреваемых обнаружено 20 мобильных номеров и 52 банковские карточки, открытые в разных банках второго уровня. В ходе допроса задержанные признались, что они занимаются обналичиванием денежных средств, переводят ее в криптовалюту, получая от этой процедуры свою выгоду. В настоящее время проводятся оперативные и специальные мероприятия по установлению других соучастников преступлений, а также других возможных эпизодов. Подозреваемые взяты под стражу», – рассказал Утебаев.

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