Почти 80 жилых домов оставят без горячей воды в Костанае

Объявление о предстоящем ремонте распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

В связи с капитальным ремонтом тепломагистрали ТМ-19 по ул. В. Интернационалистов предстоит отключение горячего водоснабжения.

«В связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 года, а также необходимостью проведения капитального ремонта тепломагистрали ТМ-19 по ул. В. Интернационалистов, в период с 9 июля по по 13 июля будет временно отключено горячее водоснабжение в 78 многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.