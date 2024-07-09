Почти 80 жилых домов оставят без горячей воды в Костанае

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Объявление о предстоящем ремонте распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».
В связи с капитальным ремонтом тепломагистрали ТМ-19 по ул. В. Интернационалистов предстоит отключение горячего водоснабжения.
«В связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 года, а также необходимостью проведения капитального ремонта тепломагистрали ТМ-19 по ул. В. Интернационалистов, в период с 9 июля по по 13 июля будет временно отключено горячее водоснабжение в 78 многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении.
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