Почти 850 детей нашли у воды без сопровождения взрослых в Костанае





С начала купального сезона система видеонаблюдения «Территория безопасности» выявила 847 детей, находившихся у водоемов без сопровождения взрослых. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев на совещании по вопросам безопасности на воде.

По словам главы города, все случаи были зафиксированы за 19 дней. С несовершеннолетними проводились профилактические беседы, к работе привлекались сотрудники полиции, а родителей приглашали для разъяснительной работы.

«По данным нашей площадки «Территория безопасности» 847 детей за 19 дней выявлено на водоеме без родителей, без сопровождения родителей. С ними проведена соответствующая работа. Родителей вызывали, полицию вызывали», — отметил Марат Жундубаев.

Аким также обратил внимание на нарушения со стороны взрослых. По его словам, некоторые горожане купаются в несанкционированных местах, заплывают за установленные границы и распивают спиртные напитки на берегах Тобола.

Глава города поручил усилить контроль за соблюдением правил безопасности на водоемах и активизировать профилактическую работу с населением.

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