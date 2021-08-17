Почти 90 000 тенге штрафа заплатили жители Костанайской области с «красным» статусом

Список еще 6 нарушителей карантина опубликовал департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

6 зараженных коронавирусом жителей Костанайской области пытались посетить общественные объекты, которые работают по системе Ashyq. Таким образом, по области сегодня насчитывается 19 человек, привлеченных к административной ответственности.

Согласно рекомендаций, лица, находящиеся на домашнем карантине изолируются в течение 14 суток. Следствием подобного преднамеренного нарушения норм, является сохранение стабильно высоких темпов распространения инфекции в Костанайской области.

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В отношении каждого нарушителя будут составлены протоколы административной ответственности по части первой статьи 425 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф в размере 87 510 тенге (30 МРП).

«Мы призываем лиц, которые находятся на домашнем карантине, строго соблюдать условия самоизоляции. Каждый из нас несет персональную ответственность не только за себя, но и за окружающих его детей, родных, соотечественников и всего общества. С полным списком нарушителей можете ознакомиться на сайте департамента», — говорится в сообщении ведомства.

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