В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку учителей. Победителям конкурса предусмотрена государственная награда в размере 1000 МРП или 3, 9 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.
В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство.
«В конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Конкурс состоит из трёх этапов — районный, городской, областной уровень и республиканский уровень. По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень», — сообщили в минпросвещения.
Республиканский конкурс «Лучший педагог» – традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодняшний день выявлено более 700 педагогов, которым присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.
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