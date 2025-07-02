Аферисты предлагают получить бесплатные бьюти-боксы от известного интернет-магазина.
В соцсетях распространяется сообщение, обещающее получение наборов продукции за прохождение опроса от известного интернет-магазина косметики и парфюмерии. Неизвестная заявляет, что раскрыла «секрет» получения бесплатной продукции из-за якобы несправедливого отношения компании к ее матери. На деле это типичная мошенническая схема. С официальным предупреждением на сайте выступила и сама компания.
Как сказано в её сообщении, сотрудникам стало известно от клиентов о нескольких новых схемах обмана. Создаются поддельные сайты, которые не отправляют бьюти-боксы, только просят данные и крадут деньги с карты.
Есть вероятность их потерять и в результате прохождения опросов, которые якобы проводит компания. Специалисты отмечают, что мошеннические схемы с «опросами», один из популярных инструментов обмана, который аферисты используют каждый год. Также, сейчас в соцсетях «гуляет» и сообщение от имени дочери несправедливо уволенной сотрудницы сети магазина спорт-товаров.
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