Почти два миллиарда тенге штрафов выписали водителям в Костанайской области

Почти два миллиарда тенге штрафов выписали водителям Костанайской области с начала года. По данным полиции, уже взыскано около 80 процентов этой суммы.
Для снижения аварийности на международных и республиканских трассах пересмотрены маршруты патрулирования. Это позволило сократить число погибших на этих дорогах с 25 до 14 человек.
ЖЕНИС БИСЕМБАЕВ, начальник управления административной полиции ДП Костанайской области:
«За нарушение скоростного режима комплексами зафиксировано порядка 8000 нарушений. На автодорогах области функционирует 95 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 64 стационарных и 30 мобильных комплексов. Также по области с этого года было запущено семь комплексов «Зерек», принадлежащих АО «ҚазАвтоЖол».»
Всего в регионе работают 95 комплексов автоматической фиксации нарушений, а также применяется скрытое патрулирование. Только с помощью камер выявлено более 54 тысяч нарушений, по которым вынесены постановления на сумму свыше 693 миллионов тенге. Кроме того, система «Қорғау» помогла выявить 55 водителей, лишенных права управления, 8 автомобилей с подложными госномерами и 119 автомобилей без страхового полиса.
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