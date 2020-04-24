Почти две недели отдохнут казахстанцы в мае 2020 года

Несмотря на то, что в стране действует режим ЧП и многие области закрыты на карантин, работающих казахстанцев интересует вопрос, сколько официальных праздничных дней будет в мае 2020 года. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут работать 18 дней, количество выходных составит 13 дней, сообщает alau.kz .

В мае в Казахстане отмечают несколько праздников: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. Рабочий день с пятницы 8 мая 2020 года переносится на понедельник 11 мая 2020 года, говорится в информации egov.kz. Таким образом, в последний весенний месяц у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 13 выходных дней.