Почти миллион казахстанцев планируют трудоустроить в 2024 году

Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило, что более 943 тыс. человек будут трудоустроены в рамках реализации региональных карт занятости населения в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о субсидируемых рабочих местах и вакансиях, предоставляемых работодателям по государственным проектам и инициативе президента «100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения».

«Так, в рамках реализуемых проектов предусмотрено трудоустройство 69 тыс. казахстанцев, на субсидируемые рабочие места (в том числе выдача 9 тыс. грантов) – 193,8 тыс., на вакантные рабочие места – 318,1 тыс., в рамках инициативы главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» – 341,3 тыс., в рамках льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых – 5,8 тыс., в рамках кредитования по проекту «Ауыл аманаты» – 15,2 тыс.».

Министерство труда и социальной защиты населения РК

Для информирования населения о создаваемых рабочих местах, а также обеспечения прозрачности процесса трудоустройства граждан запущен специальный функционал на электронной бирже труда. Информация о вакансиях (в разрезе проектов, постоянных и временных рабочих мест) доступна для безработных, зарегистрированных в органах занятости и соискателей, осуществляющих поиск работы самостоятельно.

«Мониторинг трудоустройства проводится на основе сведений из информационных систем Минтруда, а проверка их достоверности осуществляется через регистрацию трудового договора, наличие пенсионных взносов и социальных отчислений».Министерство труда и социальной защиты населения РК

По данным местных исполнительных органов, по состоянию на 1 марта 2024 года трудоустроено 143,7 тыс. человек, из которых порядка 65 тыс. – на постоянные рабочие места.

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