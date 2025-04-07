При этом численность бедного населения в РК сократилась.

В четвёртом квартале прошлого года в Казахстане насчитывалось 167 тыс. домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума — на 2,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го. В этих домохозяйствах проживали 968,8 тыс. человек, — на 4,3% меньше, чем годом ранее, передает finprom.kz

В региональном разрезе больше всего таких домохозяйств было зарегистрировано в Туркестанской области: 22,9 тыс. Следом идут Алматы, Шымкент, а также Мангистауская и Жамбылская области. Наименьшее количество домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума насчитывалось в Улытауской области: 2,1 тыс.

Что касается численности населения, проживающего в таких домохозяйствах, в Туркестанской области она составила 180 тыс. человек, в Алматы — 80,9 тыс. человек, в Шымкенте — 68,9 тыс. человек, в Жамбылской области — 66,7 тыс. человек, в Мангистауской — 63,5 тыс. человек. Наименьший показатель был зафиксирован в Улытауской области: 13,3 тыс. человек.

В разрезе размеров домохозяйств больше всего людей с доходами ниже прожиточного минимума проживали в семьях, состоящих из пяти и более домочадцев: 825,8 тыс. человек. В домохозяйствах из четырёх человек жили 92,4 тыс. граждан, из трёх — 36,6 тыс. человек, из двух — 12,9 тыс. человек, а в домохозяйствах, состоящих из одного человека — 1,2 тыс. казахстанцев.

Из 167 тыс. домохозяйств в четвёртом квартале 2024-го 4,2 тыс. имели доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины — на заметные 25,5% меньше, впрочем, чем годом ранее. В таких домохозяйствах проживали 28,3 тыс. человек — на 16,9% меньше по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года.

Домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в 6 из 20 регионов РК. В Шымкенте насчитывалось 1,5 тыс. таких домохозяйств, в Восточно-Казахстанской области — 821, в Туркестанской — 765, в Алматинской — 609, в Жамбылской — 473, в Улытауской — 54 домохозяйства.

Что касается численности проживающего в таких домохозяйствах населения, в Шымкенте она составила 9,7 тыс. человек, в Туркестанской и Алматинской областях — по 6,1 тыс. человек, в Восточно-Казахстанской — 3,2 тыс. человек, в Жамбылской — 2,8 тыс. человек, в Улытауской — 380 человек.

В разрезе размеров домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины 27,5 тыс. граждан проживали в семьях, состоящих из пяти и более человек, а ещё 853 казахстанца — в домохозяйствах из двух человек.

Доля населения, проживающего в домохозяйствах, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8%, а в домохозяйствах, имеющих доходы ниже продовольственной корзины — 0,1%.

Наибольшие доли населения с доходами ниже прожиточного минимума были зафиксированы в Туркестанской (8,4%), Мангистауской (7,9%) и Абайской (7,6%) областях, наименьшие — в Астане (2,1%), а также в Карагандинской (2,4%) и Атырауской (3%) областях.

При этом самая большая доля наиболее бедных казахстанцев, проживающих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, наблюдалась в Шымкенте: 0,8%.

Сама величина прожиточного минимума в четвёртом квартале прошлого года достигла 51,7 тыс. тг, а доходы, использованные на потребление в среднем по стране — 104,6 тыс. тг. Отношение доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума составило 202,2%.

В региональном разрезе наибольший показатель был отмечен в Карагандинской области: 272,4%. Далее следуют Алматы (268%), Астана (257,2%), а также Северо-Казахстанская (238,1%) и Павлодарская (233,7%) области.

Наименьшие значения отношения доходов, использованных на потребление, к прожиточному минимуму были зафиксированы в Мангистауской (134,8%) и Туркестанской (142,7%) областях, а также в Шымкенте (150,7%).

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