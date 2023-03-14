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Почти миллион казахстанцев живут за чертой бедности, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) РК.
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«По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в IV квартале 2022 года составила 5% или 986 587 человек», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте бюро, передает kaztag.kz
По данным бюро, 8,5% населения, попадающих под категорию, зарегистрировано в Туркестанской и 8,1% в Мангистауской областях, а наименьшее — в Астане (2,1%) и в области Улытау (2,2%).