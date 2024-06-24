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Почти миллионер. Сколько получает «самый богатый пенсионер» в Казахстане, сообщили в ЕНПФ

Фотография для новости Почти миллионер. Сколько получает "самый богатый пенсионер" в Казахстане, сообщили в ЕНПФ

pixabay.com

По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ превысили 19,2 трлн тенге, увеличившись за 5 месяцев почти на 1,4 трлн тенге. Годовой рост пенсионных накоплений составил более 3,4 трлн тенге. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ.

В общей пенсионной копилке сбережения, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов  превышают 96%. Их объем на 1 июня 2024 года составил порядка 18,6
трлн тенге, увеличившись за год на 21%.  С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя. За 5 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 77,5 млрд тенге.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 81,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 36%.

Также за период осуществлены выплаты по наследству – 23,7 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – более 14,3 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – более 1,3 млрд тенге, выплаты на погребение – порядка 4,2 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 90,7 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 921 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге.

 

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