Почти на 3 миллиона оштрафовали предприятие «Костанай-Су» после жалобы потребителя

ГКП «Костанай-Су» привлечено к административной ответственности по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании жалобы жителя.

«Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области в действиях «Костанай-Су» выявлено нарушение в части неправильного применения размера платы при начислении за услуги холодного водоснабжения. То есть без учета отсутствия у потребителя горячего водоснабжения, что привело к увеличению размера начисления за услуги водоснабжения и водоотведения», — сообщили в ведомстве.

В отношении субъекта естественной монополии возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 КоАП РК.

Но в связи с поступлением ходатайства потребителя дело передано на рассмотрение в специализированный административный суд Костаная.

«По результатам рассмотрения дела судом ГКП «Костанай-Су» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 2 969 120 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу, субъект естественной монополии вправе обжаловать постановление суда», — сообщили в комитете.

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