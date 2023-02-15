Почти на две тысячи в Костанае сократится очередь ожидающих земельные участки

До августа 2022-го года в Казахстане два года действовал мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. Этим воспользовалось не мало бизнесменов. Многие установили свои торговые ларьки и павильоны, не имея на то никаких разрешительных документов.

Когда проверять их стало снова возможно, управление по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области начало выявлять нарушителей. За полгода зафиксировано 79 фактов самовольного занятия земель и их нецелевого использования.

«Поэтому обращаюсь к предпринимателям, которые сегодня не привели в порядок свой бизнес или собираются какие-то там киоски выставлять весной-летом. Нужно это делать все в рамках законодательства. Будем с этим бороться. Тем более сейчас, вы сказали, мораторий отменен с августа прошлого года, соответственно комиссии наши рабочие группы будут работать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Затронули и тему очереди на выделение земельных участников. В ней сегодня стоит более тридцати трех тысяч костанайцев. Чтобы удалось ее закрыть, необходимо две тысячи гектаров земли, которой на сегодня в областном центре нет. Малую долю может закрыть имеющийся ресурс в новом микрорайоне «Кунай». Там есть 1967 участков под индивидуальное жилищное строительство. Там построят 55 типовых домов, которые смогут приобрести с возможностью кредитования через «Отбасы банк». Однако люди говорят, что хотят строить сами.

«Полностью мы не можем перейти. Если сейчас мы участки просто раздадим то, это, во-первых будет долгострой. А во-вторых, каждый будет строить сам по себе. Кто-то просто держать будет, кто-то перепродавать. Опыт есть такой. Даже тем соседям, которые добросовестно построят дом будет некомфортно. Когда возле них будут развалины или там сарай кто-то построит», — сказал Марат Жундубаев.

Если этот вариант сочтут возможным, то людей ограничат в сроках. Местные власти говорят, что опасаются превращения нового микрорайона города в дачный поселок, если каждый будет строить дом, исходя из своих возможностей.

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