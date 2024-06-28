Почти на полтора миллиона тенге оштрафовали нелегальных перевозчиков в Костанайской области

Для обеспечения дорожной безопасности и профилактики ДТП патрульной полицией проводится ежедневная работа по выявлению нарушения правил дорожного движения. С начала года в регионе стражи порядка выявили более 71 тысяч нарушений ПДД, в том числе порядка 21 тысяч грубых нарушений.

К примеру, задержано около 650 водителей, которые в нетрезвом виде сели за руль автомобиля, а также 35 лиц, управлявших транспортом в состоянии опьянения, будучи лишенными права управления.

Кроме того, для повышения транспортной дисциплины и снижения аварийности полицейские проводят рейды и среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Уже выявлено и пресечено 59 фактов нелегальной перевозки пассажиров. То есть когда водители оказывали такой вид услуги, занимаясь предпринимательской деятельностью без регистрации в установленном законом порядке.

По словам старшего инспектора управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Елены Магасумовой, за такое правонарушение впервые, предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, это порядка 55 тысяч тенге. В случае повторного нарушения в течение года, штраф удваивается. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов составляет более 1 миллиона 300 тысяч тенге.

Кроме того, нами ведется учет микроавтобусов, которые оказывают транспортные услуги. На сегодняшний день в области эксплуатируется порядка 500 единиц авто марки Toyota Alphard и Toyota Estima, из которых 106 – это праворульные,- отметила она.

С начала года в регионе уже зарегистрировано 2 ДТП с участием автомобилей данной категории, в которых получили травмы 5 человек. Полицией пресечено порядка 750 нарушений ПДД водителями микроавтобусов.

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

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