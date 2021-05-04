Почти на три месяца перекроют две улицы в Костанае

Информацию о перекрытии улиц распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

«В связи со строительно-монтажными работами на объекте «Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай» перекрыто движение транспорта по улице Козыбаева в границах проспекта Н.Назарбаева – улицы Шевченко, также по улице Пролетарской от улицы Козыбаева до улицы Баймагамбетова на период с 5 мая по 30 июля», — сообщили в пресс-службе предприятия.