Почти по три с половиной миллиона тенге получили почётные педагоги в РК

Почётные педагоги Казахстана, обладатели звания «Заслуженный учитель Казахстана» получили выплаты по 1000 МРП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Как отметили в ведомстве, указом президента РК 17 педагогам страны присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана») за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие страны.

«В соответствии со статьей 24 Закона РК “О государственных наградах Республики Казахстан” приказом министерства награждённым педагогам выплачена единовременная выплата в размере 1000 МРП», — говорится в сообщении.

Напомним, Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником 5 октября текущего года на I Республиканском съезде педагогов. В нём приняли участие около 700 работников образования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый.

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